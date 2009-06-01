Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce. Нужно нарисовать 3 страницы. 1.Главная. 2.Корзина. 3.Описание товара. В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна ...
Дизайн для каталога сайтов
Всего 2 страницы: главная и уровень категории
идея и html наброски есть,
нужно доработать и сделать профессионально
верстка на дивах.
+ 3 варианта логотипа
стиль web 2.0
предпочтение отдам тому у кого есть подобные работы в портфолио
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