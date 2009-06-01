Новый дизайн и доработки сайта на Joomla!

Имеющийся сайт (Joomla!) с простым дизайном, необходимо "отточить":

1. Разработать новый дизайн, согласно пожеланиям заказчика (с Flash-шапкой).

2. Применить разработанный дизайн к шаблону Joomla!. Желательно разработать дизайн с учетом уже имеющегося шаблона.

3. Выполнить требования заказчика, описанные в документе по небольшим изменениям наполнения.

4. Самому оценить слабые места сайта (шрифты, выравнивания в контент и тд) и исправить их так, чтобы сайт смотрелся цельным и доработанным, с концептуальным и ярким дизайном, обращал внимание на основую деятельность владельца.

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