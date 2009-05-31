Нужно сделать дизайн корпоративного сайта. Есть логотип и основные требования к цветам + парам сайтов конкурентов на которые можно ориентироваться.

На выходе получить дизайн главной + пара внутренних (скажем просмотр одного из разделов и контакты).

Время с около недели. Верстка НЕ нужна.