Не дорого качественный дизай можно в стиле 2.0 для хостинг фирмы www.machoster.ru + Верстка на шаблон CMS нужна вместе с дизайном. P.S Понимаю что бюджет малый с учетом криз. Но если кто готов ...
Дизайн корпоративного сайта
Нужно сделать дизайн корпоративного сайта. Есть логотип и основные требования к цветам + парам сайтов конкурентов на которые можно ориентироваться.
На выходе получить дизайн главной + пара внутренних (скажем просмотр одного из разделов и контакты).
Время с около недели. Верстка НЕ нужна.
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