Нужны шаблоны (дизайн + вёрстка) под WebAssist для сайта спортивных товаров.

Дизайн должен быть похож на sportmaster.ru

На сайте не должно быть голых мужских тел и молодых девушек.

Нужно чтобы каталог по дизайну не был похож на http://www.slavsport.ru/, но структура осталась

такой же (разделы и товар будут такие же).

В итоге должен получиться сайт slavsport.ru, только помолодевший и посвежевший.

Вебдванольность в дизайне будет плюсом.

Результат работы высылается картинкой PNG, после исправления и утверждения высылаем деньги в

обмен на шаблоны.

Деньги будут перечисляться через WebMoney на R-кошелёк.

Срок работы - до обеда среды (03-06-2009).

Все сообщения размещайте здесь. Личные сообщения будут игнорироваться.

Бюджет - 4-5 тыс. рублей.