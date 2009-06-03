Нужны шаблоны (дизайн + вёрстка) под WebAssist

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок136 просмотров

Нужны шаблоны (дизайн + вёрстка) под WebAssist для сайта спортивных товаров.

Дизайн должен быть похож на sportmaster.ru

На сайте не должно быть голых мужских тел и молодых девушек.

Нужно чтобы каталог по дизайну не был похож на http://www.slavsport.ru/, но структура осталась

такой же (разделы и товар будут такие же).

В итоге должен получиться сайт slavsport.ru, только помолодевший и посвежевший.

Вебдванольность в дизайне будет плюсом.

Результат работы высылается картинкой PNG, после исправления и утверждения высылаем деньги в

обмен на шаблоны.

Деньги будут перечисляться через WebMoney на R-кошелёк.

Срок работы - до обеда среды (03-06-2009).

Все сообщения размещайте здесь. Личные сообщения будут игнорироваться.

Бюджет - 4-5 тыс. рублей.

16 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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