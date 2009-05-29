Дизайн Launcher'a и лого

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок293 просмотра

Работа состоит из двух частей.

1. Требуется либо новый дизайн для ланчера (материал предоставляется) либо довести до ума существующий вариант (в основном перерисовать кнопочки)

2. Требуется "подписать" лого в формате .dds

Фрилансерам без примеров работ просьба не беспокоить.

Подробности личным сообщением.

P.S. Пример требуемой работы прилагается.

16 лет назад
MrHyde
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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