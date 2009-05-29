Дизайн для сателлита

ВОт псд www.asv-design.ru/files/NI_Site_PSD.rar вот так он выглядит http://img41.imageshack.us/img41/9636/nisite07.jpg Короче боковушку надо сузить, а пространство с фото расширить, чтобы были пропорции в точности как здесь http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php в разделе "ABOUT" И все, ...