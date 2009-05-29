Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании http://consult-help.kz/ Вот старый сайт. Нужна новая концепция. - Минимум графики - Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие ...
Дизайн для сателлита
Простой диз наподобе http://www.masters.in.ua/
главное чтоб в цвет логотипа
стучать 222219530
Выбранный исполнитель
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