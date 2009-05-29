Дизайн для сателлита

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Закрыт4 заявки110 просмотров

Простой диз наподобе http://www.masters.in.ua/

главное чтоб в цвет логотипа

стучать 222219530

16 лет назад
freeman1909
Антонина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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