Коллаж

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок344 просмотра

Нужно сделать 1 коллаж.

2 тематики - системы телекоммуникаций, системы безопасности.

Размер 641х72.

Коллаж будет вписан в шаблон сайта, поэтому нужно учесть что основные цвета сайта - сине-голубой, светло-серый и белый (смотрите в прикрепленном файле).

Оплата: безнал или webmoney рублями по курсу.

16 лет назад
zhuravleva
Ольга 
42 года
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Rebit
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Rebit
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад