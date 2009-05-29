Срочно подправить дизайн сайта

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Завершен4 заявки147 просмотров

ВОт псд www.asv-design.ru/files/NI_Site_PSD.rar

вот так он выглядит http://img41.imageshack.us/img41/9636/nisite07.jpg

Короче боковушку надо сузить, а пространство с фото расширить, чтобы были пропорции в точности как здесь http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php в разделе "ABOUT"

И все, больше ничего не надо

PHP
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, спасибо
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bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад