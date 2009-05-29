Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании http://consult-help.kz/ Вот старый сайт. Нужна новая концепция. - Минимум графики - Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие ...
Срочно подправить дизайн сайта
ВОт псд www.asv-design.ru/files/NI_Site_PSD.rar
вот так он выглядит http://img41.imageshack.us/img41/9636/nisite07.jpg
Короче боковушку надо сузить, а пространство с фото расширить, чтобы были пропорции в точности как здесь http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php в разделе "ABOUT"
И все, больше ничего не надо
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