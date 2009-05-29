Бакуновский Андрей bakuniabakunia
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Полиграфия, дизайн журналов и газет, фирменный стиль, дизайн сайтов, дизайн презентаций.
В портфолио представлены только те работы, которые делались мной как фрилансером.
Принципиально не занимаюсь проектами для табачной, алкогольной отрасли и сферы азартных игр, хотя сам курю, могу выпить, правда на деньги не играю.
Работу для благотворительных организаций, особенно детских могу сделать без денег.
Портфолио
- Сайт обменной сети122 просмотра
- Рекламный модуль106 просмотров
- Рекламный модуль117 просмотров
- Рекламный модуль112 просмотров
- Рекламный модуль100 просмотров
- Рекламный модуль102 просмотра
- Баннер на сайт102 просмотра
- Gif баннер101 просмотр
- Варианты логотипа106 просмотров
- Логотип108 просмотров
- Варианты логотипа125 просмотров
- Логотип103 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
9 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, спасибо
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!
$100
8 баллов
15 лет назад
Андрей - креативный и вполне адекватный исполнитель. К сожалению, выделенный интернет ещё не добрался до всех уголков планеты...поэтому сроки неопределены. Работа в итоге выполнена очень качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Ставит четкие задачи и не придирается. Прислушивается к советам и берет самое активное участие в процессе. С оплатой никаких проблем. Настоятельно рекомендую!
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
5 отзывов(-1)
от $100
от 2 дней
нет рейтинга