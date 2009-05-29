Полиграфия, дизайн журналов и газет, фирменный стиль, дизайн сайтов, дизайн презентаций.

В портфолио представлены только те работы, которые делались мной как фрилансером.

Принципиально не занимаюсь проектами для табачной, алкогольной отрасли и сферы азартных игр, хотя сам курю, могу выпить, правда на деньги не играю.

Работу для благотворительных организаций, особенно детских могу сделать без денег.