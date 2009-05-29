bakunia

Бакуновский Андрей bakunia

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Полиграфия, дизайн журналов и газет, фирменный стиль, дизайн сайтов, дизайн презентаций.

В портфолио представлены только те работы, которые делались мной как фрилансером.

Принципиально не занимаюсь проектами для табачной, алкогольной отрасли и сферы азартных игр, хотя сам курю, могу выпить, правда на деньги не играю.

Работу для благотворительных организаций, особенно детских могу сделать без денег.

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
selldigi
Евгений 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Подготовка шаблона и настройка joomla 1.5 под него
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
JeanPaul
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$200
9 баллов
14 лет назад
6 почтовых карточек
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tig-k
Карр 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Редизайн готовой презентации в Pwer Point
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Срочно подправить дизайн сайта
Отличная работа, спасибо
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
feam
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
8 баллов
15 лет назад
Презентация в PowerPoint
Андрей - креативный и вполне адекватный исполнитель. К сожалению, выделенный интернет ещё не добрался до всех уголков планеты...поэтому сроки неопределены. Работа в итоге выполнена очень качественно.
Отличный заказчик! Ставит четкие задачи и не придирается. Прислушивается к советам и берет самое активное участие в процессе. С оплатой никаких проблем. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
5 отзывов(-1)
от $100
от 2 дней
нет рейтинга