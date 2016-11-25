Нужен дизайн для сайта на oscommerce, тематика интернет магазин мебели.
Подготовка шаблона и настройка joomla 1.5 под него
Здравствуйте!
ЭТАП №1
http://manity.ru/ - пример
вот сайт
Что нужно
1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 блоков 3*3 в цветовых решениях сайта. Над блоками оставить место для текста.
Блоки должны состоять из красивой рамки в которую потом можно будет вставить картинку с ссылкой на раздел
2 слева в блоке меню нужно будет прописать категории (укажу отдельно) ну и соответсвенно создать структуру под них в админке
3 сверху пд шапкой в блоках тоже самое
От вас нужна стоимость за эту работу(нормальная))
Жду ответ.
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