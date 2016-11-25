Подготовка шаблона и настройка joomla 1.5 под него

Здравствуйте!

ЭТАП №1

http://manity.ru/ - пример

вот сайт

Что нужно

1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 блоков 3*3 в цветовых решениях сайта. Над блоками оставить место для текста.

Блоки должны состоять из красивой рамки в которую потом можно будет вставить картинку с ссылкой на раздел

2 слева в блоке меню нужно будет прописать категории (укажу отдельно) ну и соответсвенно создать структуру под них в админке

3 сверху пд шапкой в блоках тоже самое

От вас нужна стоимость за эту работу(нормальная))

Жду ответ.