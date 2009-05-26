Необходим дизайн интернет магазина, с продуманым юзабилити, тематика - мобильные телефоны.

Нужно продумать ВСЕ, от меню, корзины, страницы с покупкой товара, до страниц с описанием доставки и гарантий.

Пример который мне нравится это сайт http://dreamphones.ru там есть шероховатости с юзабилити, но в целом, сайт вылизан, сделан красиво. На таком сайте хочется покупать.

Бюджет не большой, до 200$ это с версткой (div).

Хочется чего то особенного.

В итоге должен быть дизайн магазина такой, что бы у людей который на него заходят, появлялось желание купить, а тем кому не понятно как это сделать, были подсказки.

Показывайте примеры своих работ.