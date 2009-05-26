Сайт "АйФоне Остин" Основные требования: - Легко открываться всеми броузерами(и в особенности при помощи IPhone(«дивайса»). - «Легкая», - яркая(стильная) графика. - Минимум текстовой информации на главной странице. ...
Дизайн интернет магазина с продуманым юзабилити
Необходим дизайн интернет магазина, с продуманым юзабилити, тематика - мобильные телефоны.
Нужно продумать ВСЕ, от меню, корзины, страницы с покупкой товара, до страниц с описанием доставки и гарантий.
Пример который мне нравится это сайт http://dreamphones.ru там есть шероховатости с юзабилити, но в целом, сайт вылизан, сделан красиво. На таком сайте хочется покупать.
Бюджет не большой, до 200$ это с версткой (div).
Хочется чего то особенного.
В итоге должен быть дизайн магазина такой, что бы у людей который на него заходят, появлялось желание купить, а тем кому не понятно как это сделать, были подсказки.
Показывайте примеры своих работ.
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