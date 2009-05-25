Требуется сделать дизайн уже готового сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок283 просмотра

Есть уже готовый сайт, написанный на Ruby on Rails. Требуется разработать для него дизайн с нуля. Верстка есть, но буду рад услышать предложения по ее улучшению.

Ruby
16 лет назад
ka8725
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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