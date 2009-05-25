Нужно нарисовать сайт на тему продажи авто, т.е. сайт оказывает услуги в помощи по продаже авто, дизайн нужен не сложный, простой как на примере в скриншоте. http://img7.imageshack.us/img7/3595/f485125d536203.png Дизайн должен ...
Требуется сделать дизайн уже готового сайта
Есть уже готовый сайт, написанный на Ruby on Rails. Требуется разработать для него дизайн с нуля. Верстка есть, но буду рад услышать предложения по ее улучшению.
Заявки фрилансеров
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