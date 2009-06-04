Качественный дизайн для гостиницы. Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название. Полное ТЗ с исполнителем. Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.
Срочненький дизайн для сайтика
В наличии сайтик, http://windows777.ru/index.php?do=beauty - конкурс красоты (в стадии разработки) - движек ДЛЕ 7.5
Нужен дизайн для этого создания (предоставленный шаблон для движка дле).
Что хочу?
1) Строгие цвета: красный, черный, желтый + оттенки.
2) Фон хотелось бы черный (гламурный, черный с отблесками, не просто черная заливка - надеюсь это понятно). так же и остальные моменты, хотелось бы использовать красный (к примеру) но опять же с отблесками (или правильно сказать переливом).
3) Красивое оформление каждого участника (внутри и снаружи).
4) Логотипчик, просто красиво написать заглавные буквы будущего домена. Может быть на конце последней буквы заглавной, повесить типа сверкания звезды (или страстные губки, или варианты).
5) Шапку скорее всего делать не нужно, там будет место для баннера (справа), слева логотипчик. Ограничить от основного меню шапку, можно линией из сердечек, доллариков (или Ваши предложения).
Аська 1332814.
Принцип работы: сделали, показали на своем хосте, утвердил, передали, оплатил через сервер. Уже заказывал дизайн, поэтому, представляю, что желающих будет много, выбрать для меня исполнителя - весьма и весьма сложно (я не каплю не дизайнер), поэтому прошу ПОЖАЛУЙСТА - покажите приблизительно, что будет - на примере ЛЮБОГО сайта в сети (к примеру, 1site.ru - такого плана фон, 2site.ru - такого плана лого, 3site.ru - такого плана оформленное меню, 4site.ru - такого плана оформленные анкеты участников, 5site.ru - такого плана звездочки (кружечки, клеточки) для голосование за анкету участника.
БОНУС: Кого выберу, для дизайна, тому отдам следующий проект по созданию для этого сайта ряда баннеров (разных форматов, один в шапку, другие на сайты которые будут рекламировать портал) - примите во внимание.
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