Создание дизайна сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки632 просмотра

Необходим web-дизайнер/художник-дизайнер для создания дизайна сайтов наших компаний.

Опыт работы от 2-х лет, желательно художественное образование, портфолио.

Кандидат должен находиться в г. Киеве.

16 лет назад
wizard_online
Игорь 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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