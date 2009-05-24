Дизайн сайта агентства по карьерному консалтингу

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Ниже - описание сайта. Краткий бриф с описанием структуры главной страницы можно найти в приложении. Лого высылается по запросу.

Пожалуйста, обозначайте свои условия и сроки.

Важное условие: к рассмотрению принимаются работы дизайнеров, живущих в Москве и ближнем Подмосковье и имеющих возможность личной встречи с заказчиком. Дизайн главной страницы - только пристрелка. в ближайших планах еще несколько заданий, поэтому личный контакт обязателен.

Дизайн должен быть выполнен в бизнес-стиле и рассчитан на аудиторию с высоким доходом.Основное направление деятельности компании – агентство карьерного консультирования и VIP-коучинга. Это достаточно распространенный на Западе тип услуг, которым в России занимаются только 2-3 компании.

Это – штучная, разовая работа, во время которой оказывается спектр услуг (определение направлений развития карьеры, написание резюме, тренинг собеседования, обучение технологии поиска работы), который позволяет соискателю устроиться именно в те компании и стой заработной платой которую он хочет. Услуги эти достаточно, но они того стоят. Соответственно, наши клиенты – это довольно состоятельные люди, которые по тем или иным причинам решили поменять работу, часто в целях карьерного роста. От управленцев среднего звена до директоров крупнейших банков.

Поэтому сайт должен быть достаточно строгим: наши клиенты – это, в основном, те люди, которые добились многого, и всевозможные “рюшечки” на сайте будут нежелательны. Их, как правило, интересует конкретный результат, и они готовы платить за него деньги.

2) желательно, чтобы сайт был выполнен в западном бизнес – стиле, при этом информация располагается в пределах просмотра одного-полутора экранов. Пример подачи информации–

http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/bcs_index.html

http://www.synovate.com/bc/

http://www.lek.com/

http://www.smartgrp.com/

http://www.executivesolutionsme.com/

http://www.gulfconnexions.com/

информация на сайте должна структурирована, должно быть “мало букв…”, он должен транслировать легкость и позитив.

3) Не хотелось бы, чтобы сайт свалился в стандартный дизайн вида: “шапка, вертикальное-горизонтальное меню”. Хотелось бы увидеть некоторую идею, например, плавную интеграцию меню и логотипа… Но здесь выбор за вами:-)

4) Дизайн сайта – liquid, т.е. он не должен потерять вид ни при каком разрешении экрана.

Структура главной страницы и остальных:

1) на видном месте вверху каждой страницы должен быть адрес, контактный телефон и иконка для связи по электронной почте. Эта информация должна быть видна на каждой странице, чтобы клиент мог просто снять трубку и позвонить, а не искать информацию по всему сайта.

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Чего НЕ должно быть на сайте:

1. Красных надписей. Подсознательно красный текст воспринимается как тревожный.

2. Шапки в половину экрана. Выдающиеся художники рекламируют свои работы в другом месте.

3. «Кислотных», ярких, кричащих цветов.

4. «Совка» во всех его проявлениях.

5. Черного цвета в плашках.