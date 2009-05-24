Для сайта по продаже сувенирки (футболки, кружи, некий аналог cafepress(dot)com) нужно сделать дизайн двух основных страниц: стартовой и каталога базовая концепция страниц и наброски каталога есть, главное - отрисовать это в приятном стильном ...
Усовершенствованием галереи, функциональности
Работа над усовершенствованием галереи, функциональности 2 сайтов
Обязательно перед началом работы- личная встреча
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