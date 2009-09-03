Создание шаблона

Дарья, ты просто супер!!!! Сделала все отлично. Сам не знал, чего хотел, Даша, с первого раза поняла что необходимо и предложила сразу то, что зацепило взгляд и запало в душу!!!! Что можно сказать о таком человеке, кроме как отличный дизайнер, креатор и генератор идей, знающий четко свое дело и умеющий воплощать все это в реальность, пусть и в виртуальную :) Всегда на связи, если куда отлучается на какой то срок, то заранее об этом предупреждает. Приятный в общение человек. Если бы не моя вина, то проект был бы закончен гораздо раньше. 10 Баллов просто мало, для оценки ее работы с заказчиком!!!!!!! Готов и далее сотрудничать и думаю, что если Даша согласится, то сделаем и еще не один проект с нею! Даш, еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ тебе СПАСИБО!!!!!!