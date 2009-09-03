Создание шаблона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки386 просмотров

Необходимо создать шаблон для сайта + 3 баннера к нему.....

- CMS (прислушаемся к исполнителю)

- Тематика сайта - Пассажирские перевозки, а именно ТАКСИ

- Т.З. нет никакого

- Цветов определенных нет, нужно что бы было красиво :))))))

- Бюджет маленький всего 3000 рублей :)

В асю писать не нужно, отвечать не буду, все пишем в личку

16 лет назад
DanilaEjov
Данила 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DashaFF
Дарья 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$80
14 дней
Дарья, ты просто супер!!!! Сделала все отлично. Сам не знал, чего хотел, Даша, с первого раза поняла что необходимо и предложила сразу то, что зацепило взгляд и запало в душу!!!! Что можно сказать о таком человеке, кроме как отличный дизайнер, креатор и генератор идей, знающий четко свое дело и умеющий воплощать все это в реальность, пусть и в виртуальную :) Всегда на связи, если куда отлучается на какой то срок, то заранее об этом предупреждает. Приятный в общение человек. Если бы не моя вина, то проект был бы закончен гораздо раньше. 10 Баллов просто мало, для оценки ее работы с заказчиком!!!!!!! Готов и далее сотрудничать и думаю, что если Даша согласится, то сделаем и еще не один проект с нею! Даш, еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ тебе СПАСИБО!!!!!!
Мне было очень приятно работать с Данилой. Он сразу же предложил предоплату, что говорит о серьезности человека. И вообще, по поводу оплаты можете не беспокоиться - всегда вовремя и без проблем. Возникали небольшие задержки по ходу работы, но Данила всегда говорил о них заранее, поэтому никаких претензий нет. Данила - очень дружелюбный и приятный в общении человек. По ходу работы делал адекватные поправки, работать с ним - одно удовольствие! С удовольствием буду сотрудничать с Данилой и далее :) Советую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

DashaFF
Дарья 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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