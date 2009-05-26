Требуется создать простой сайт (несколько страниц), без особых наворотов, но с чувством стиля. Задача - сайт онлайн-тв: экран вещания, телепрограмма, баннеры с анонсами, голосовалка. И несколько дополнительных страниц (шаблонных) - описание проектов. Бюджет ...
Создать (или улучшить) шапку сайта цветоводов.
Необходимо поправить (создать новую) шапку для сайта homeflore.ru, размеры шапки должны соответствовать размерам прежней шапки. Желательна оптимизация под Web, приветствуется наличие растений (цветов, стебельков и пр.)
Необходима состыковка с дизайном, не грубые переходы
Старая шапка во вложении,
URL - homeflore.ru
Победитель конкурса
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