Создать (или улучшить) шапку сайта цветоводов.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок1697 просмотров
#1$

Необходимо поправить (создать новую) шапку для сайта homeflore.ru, размеры шапки должны соответствовать размерам прежней шапки. Желательна оптимизация под Web, приветствуется наличие растений (цветов, стебельков и пр.)

Необходима состыковка с дизайном, не грубые переходы

Старая шапка во вложении,

URL - homeflore.ru

16 лет назад
deep12345
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
Превосходная работа, буду обращаться еще
Очень хороший заказчик. Интересное задание и своевременная оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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