Нужно создать тему для wordpress, идентичную этой http://tehmashservise.com/(тема на джумле). Тема простая, так что много денег не обещаю. Присылайте придложения в личку.
Нужен дизайн сайта-визитки
Здравствуйте!
Нужно разработать оригинальный и стильный дизайн для сайта-визитка.
Верстка не нужна.
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