Технический дизайн электронных магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок280 просмотров

Получая от своих заказчиков дизайн только нескольких основных страниц электронного магазина, нам нужно сделать

дизайн всех "технических" страниц по примеру, т.е. с использование уже разработанного стиля.

Для разработки сайтов используется движок Magento, количество страниц, расположение элементов заранее известны.

Примеры:

При наличии страницы: http://demo.magentocommerce.com/

Сделать: https://demo.magentocommerce.com/customer/account/login/

Расчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Magento
16 лет назад
werdan
Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $150

    Нужен несложный, но в то же время проработанный диз. Логотип прилагается. Полное ТЗ - лично. Без предоплаты.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать шапку

    $50

    Добрый день , нужно разработать "шапку" для сайта www.sibdog.ru сейчас она очень большая и не функциональная нравиться шапка на сайте http://pitomec.ru/ Нужно что то подобное. чтобы было симпотично и функционально чтобы можно было ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Закажу 20 медицинских шаблонов для joomla 1.5+

    Дизайн + верстка под joomla версии 1.5+ шаблоны какого уровня хочу заказать forum.searchengines.ru/showthread.php?t=242291 шапка, меню, основной текст, футер. т.е. без дополнительных блоков под шапкой. жду цены, сроки и ...

    Joomla
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка шаблона форума punbb

    $200

    На форум необходимо сделать дизайн и сверстать сделанное под стандартный форум на punBB! Пример как на forumok.kiev.ua. (примерно то что хочется..) Что надо сделать? Главная 1. Верхнюю шапку ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $300

    Здравствуйте,необходимо разработать стильный дизайн для веб сайта. Тематика: Здоровая пища,Здоровый образ жизни, Здоровая нация (Казахстана) Нужен в меру креативный, стильный дизайн, детали при личном контакте. Обязательное условие - это предоставить Макет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla (Джумла) шаблон из Html страницы

    $75

    Нужно конвертнуть HTML шаблон в Joomla! шаблон. Исполнитель должен иметь отличные знания и опты по XHTML, CSS и Joomla! 1.5 шаблон делать. Шаблон должен содержать динамическое меню и без табличный код (только div) ...

    CSSHTMLJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Нужен дизайн сайта регионального представительства фирмы "Равак". Фирма занимаеться изготовлением и продажей ванн, душевых кабин и т.п. товаров. Указывайте пожалуйста примерные цены и сроки, если есть - можете показать примеры подобных работ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $260

    Разработка дизайна сайта (1 страница + 2 несложные флеш-анимации). Желательно из Москвы (оплата наличными). Бюджет - 8000 руб. Предоплата – 2000. Остальное – после принятия дизайна. Если сработаемся, ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно разработать дизайн сайта

    $250

    Нужно разработать дизайн сайта для туристической фирмы. Что есть в наличии - фир. стиль, логотип. Требуеться создать уникальный дизайн, который привлекал бы клиентов, и не был похож на остальные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад