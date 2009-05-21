Дизайн сайта

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок481 просмотр

Разработка дизайна сайта (1 страница + 2 несложные флеш-анимации).

Желательно из Москвы (оплата наличными).

Бюджет - 8000 руб.

Предоплата – 2000. Остальное – после принятия дизайна.

Если сработаемся, возможен подряд на несколько сайтов.

16 лет назад
findacat
Findacat 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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