Комплексная разработка дизайна для WEB-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки529 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн для сайта в сфере недвижимости.

Имеется полное ТЗ для дизайнера, будет выслано разработчику для дальнейшего обсуждения. Имеется ясное представление о том, каким должен быть дизайн, а также проработанный макет нескольких страниц, одобренный и утвержденный заказчиком, задающий тон и стиль дизайна. В соответствии с этим стилем требуется разработать:

- 9 страниц сайта (т.к. сайт создается по концепции AJAX, все страницы содержат области с динамически изменяемой информацией, а также всплывающие окна (пока что в соответствии с ТЗ одно окно) и интерактивные кнопки; также для двух страниц - вид для печати)

- форму письма для подписчиков а формате HTML

- 8 информационных баннеров

- несколько кнопок и специфических элементов для форм ввода информации

Хотелось бы разбить работу на два этапа:

Этап I. Разработка чернового варианта всего дизайна, который должен давать ясное представление о следующем:

- размеры и взаимное расположение всех элементов страницы

- цвета всех элементов страницы, включая градиенты

- шрифты

- используемые картинки

После (или в процессе) ознакомления с черновым вариантом дизайна, на основании увиденного, заказчик оставляет за собой право вносить корректировки и непринципиальные изменения в дизайн и в ТЗ. Когда черновой вариант будет соответствовать видению заказчика, он утверждается и фиксируется, после чего изменения в дизайн и ТЗ не вносятся.

Этап II. Прорисовка дизайна начисто, сдача работы и окончательный расчет

Расчитываем на контакт с разработчиком дизайна и после сдачи работ. Т.к. проект имеет план развития, через некоторое время потребуется разработка дизайна для новых ресурсов сайта и конечно для нас идеально было бы проводить эту работу с тем же исполнителем.

Кого заинтересовал этот проект, оставляйте сообщения, вышлю дополнительные материалы - ТЗ и макет дизайна.

AJAXHTML
16 лет назад
ibiG1130
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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