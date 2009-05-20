Здравствуйте! Необходимо разработать макет + HTML главной страницы сайта. (тема - сантехника) Условия: - Дизайн, не перенасыщенный графикой - Подгонка под другие стараницы сайта (общий стиль, цветовая гамма и ...
Комплексная разработка дизайна для WEB-сайта
Добрый день!
Необходимо разработать дизайн для сайта в сфере недвижимости.
Имеется полное ТЗ для дизайнера, будет выслано разработчику для дальнейшего обсуждения. Имеется ясное представление о том, каким должен быть дизайн, а также проработанный макет нескольких страниц, одобренный и утвержденный заказчиком, задающий тон и стиль дизайна. В соответствии с этим стилем требуется разработать:
- 9 страниц сайта (т.к. сайт создается по концепции AJAX, все страницы содержат области с динамически изменяемой информацией, а также всплывающие окна (пока что в соответствии с ТЗ одно окно) и интерактивные кнопки; также для двух страниц - вид для печати)
- форму письма для подписчиков а формате HTML
- 8 информационных баннеров
- несколько кнопок и специфических элементов для форм ввода информации
Хотелось бы разбить работу на два этапа:
Этап I. Разработка чернового варианта всего дизайна, который должен давать ясное представление о следующем:
- размеры и взаимное расположение всех элементов страницы
- цвета всех элементов страницы, включая градиенты
- шрифты
- используемые картинки
После (или в процессе) ознакомления с черновым вариантом дизайна, на основании увиденного, заказчик оставляет за собой право вносить корректировки и непринципиальные изменения в дизайн и в ТЗ. Когда черновой вариант будет соответствовать видению заказчика, он утверждается и фиксируется, после чего изменения в дизайн и ТЗ не вносятся.
Этап II. Прорисовка дизайна начисто, сдача работы и окончательный расчет
Расчитываем на контакт с разработчиком дизайна и после сдачи работ. Т.к. проект имеет план развития, через некоторое время потребуется разработка дизайна для новых ресурсов сайта и конечно для нас идеально было бы проводить эту работу с тем же исполнителем.
Кого заинтересовал этот проект, оставляйте сообщения, вышлю дополнительные материалы - ТЗ и макет дизайна.
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