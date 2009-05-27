Разработка и создание главной страницы сайта

Дизайн страницы для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.Ближайшее мероприятие состоится в клубе www.justins.de На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и мероприятия которые ...