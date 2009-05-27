Разработка и создание главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок327 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать макет + HTML главной страницы сайта. (тема - сантехника)

Условия:

- Дизайн, не перенасыщенный графикой

- Подгонка под другие стараницы сайта (общий стиль, цветовая гамма и т.п.)

- Заточка под SEO (наполнение есть)

- Использование некоторых существующих готовых элементов.

Оплата Яндекс.деньги (рубли)

Жду ваших предложений. Остальную информацию вышлю.

HTML
16 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$120
3 дня
Все выполнено качественно и в срок!
Андрей предоставил все нужные материалы - оплата поступила сразу после утверждения макета!

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад