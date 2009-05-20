Нужен дизайн для сайта www.santehbay.ru. Хочется сделать красивое оформление на тему связанную с сантехникой. В предложениях скидывайте сроки и цену.
Создание фирменного дизайна.
Здравствуйте, компании требуется новый, красивый и функциональный сайт. Компания занимается продажей и установкой комплектов спутникового телевидения.
Требования к сайту:
1.) Нужен сайт витрина.
2.) Удобнае публикация товаров с фото.
3.) Удобная навигация на сайте.
4.) Красивый дизайн.
Заявки фрилансеров
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