Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться ...
Дизайн партнерской программы
Нужно сделать дизайн для партнерской программы затем сверстать и натянуть на движок. Всю работу нужно выполнить до вечера четверга.
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