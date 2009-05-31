Используемый движок: TBDev, LiteTracker Источники: tfile.ru, rutracker.org, x-torrents.org, rutor.org (Желательно сделать возможность добавления трекеров самому) Главные требования: 1. Парс должен иметь нормальный и удобный интерфейс 2. Парсить по категориям то есть ссылка на зарубежный он оттуда и должен тянуть! 3. ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать несколько СЕО статей про программу ССleaner с использованием анкоров.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно написать граббер для торрент-трекера на движке TBDev. Грабить нужно с rutor.org с использованием мультитрекерности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
После переноса блога WordPress на новый сервер где под веб сервер взят nginx перестало заходить в админку.. При переходе в админку загружается главная страница. Видимо нужно прописать какие то права в nginx.confХостинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно продвинуть сайт по 2-4 ключевым словам в ТОП3 Яндекса. Более подробно в ICQ или в ЛС.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт14 лет назад
Установил NX Сервер, вроде все настроил, импортировал ключик в клиент, но при логине вылезает ошибка: The NX service is not avalible or the NX access was disabled in host 192.168.1.2 Лог: NX> 203 NXSSH running with pid: 2672 NX> ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь в установке NX сервера на Debian x64Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт накрутки голосов в игровом рейтинге l2top.ru Работа через сервис antigate.com Быстрое голосование. До 1к в час.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт/сниффер/бот для игры AION, Lineage2 Задача - запускаться на сервере freebsd (можно заменить на Windows server) и входить в игру, во всех базовых локациях (до 8 штук), далее собирать траффик, со всех локаций, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна установка и настройка VNC сервера под Fedora. Пробовал сам ставить, но не получалось подключиться.Системное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать и натянуть диз на WordPress. Макет прикрепленHTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! В скрипте партнерской программы нужно реализовать следующее: 1) Реализовать блокировку пользователя из админки 2) Реализовать функцию % системе (т.е какой то процент денег система забирает себе. Так называемый шейв)Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Добрый день. Нужно выполнить некоторые доработки в движке партнерской программы, а именно: 1) Создание саб домена с ID пользователя. Пример: http://255.traffic.ru Где 255 - это ID пользователя, а traffic.ru домен партнерки. 2) Возможность зашифровать в base64 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн для партнерской программы затем сверстать и натянуть на движок. Всю работу нужно выполнить до вечера четверга.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать админку партнерской программы, а именно раздел "Выплаты" туда нужно добавить скрипт который будет генерировать xml список для массовой выплаты (Mass Payment) через систему WebMoney. Т.е все кто заказал выплату он будет добавлять в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно написать скрипт который будет регистрировать профили и заполнять нужные поля в профиле. Адреса форумов скрипт должен брать из базы. Так же нужно написать парсер который будет брать из выдачи яндекса адреса форумов и записывать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен уникальный контент (статьи) на тему продвижение сайтов (SEO). Оставляем свои предложения здесь. Указывайте цену за 1000 знаков.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Нужно написать плагин HIDE для WordPress открытие будет происходить только после ввода кода который можно оплатить по sms (Нужно прикрутить к биллингу smsmoney.tv) Подобный плагин есть у a1. (http://forum.a1agregator.ru/viewtopic.php?f=7&t=230) Пример работы плагина: http://fl-lessons.ru/semply-ot-deadmau5.htmlВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн + верстка + натяжка т.е готовую тему для блога WordPress по тематике кино онлайн.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн + верстка + натяжка т.е готовую тему для блога WordPress по тематике кино онлайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад