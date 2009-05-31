Bupyc

Павел Батьков Bupyc

 
31 годРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$20
10 баллов
13 лет назад
Написание СЕО статей
Павел - отличный заказчик! Очень четко поставил требуемую задачу - предоставил всю необходимую информацию и не давил со сроками :) Приятный в общении человек и моментальная оплата. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена быстро и качественно. Будем работать с Диной еще.
Ответный отзыв
qvgroup
Qvgroup 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
34 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Доработка скрипта.
Хороший и понятный заказчик. Оплатил сразу.
Робота выполнена быстро и качественно. Будем работать еще.
Ответный отзыв
prodev
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Доработать админку партнерки
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Приятно иметь дело :)
Работа выполнена качественно и быстро. Буду работать с Валентином еще.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Уникальный контент
От работы остались исключительно положительные эмоции. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата в полном объеме.
Отлично выполнила работу. Тексты замечательные. Буду работать с Ольгой в дальнейшем.
Ответный отзыв
Garynych
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Верстка несложного макета
Отличный заказчик. Приятно удивила 100% предоплата.
Отлично выполнил верстку дизайна. Буду еще работать с Ильей!
Ответный отзыв