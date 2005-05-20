Есть аккаунт реселлера на HostGator. Хотелось бы его настроить, а именно создать свои приватные нэймсервера. Не когда их раньше не создавал поэтому не знаю с чего начать. :)
Решить проблему с админкой WordPress
После переноса блога WordPress на новый сервер где под веб сервер взят nginx перестало заходить в админку.. При переходе в админку загружается главная страница. Видимо нужно прописать какие то права в nginx.conf
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