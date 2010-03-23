Перенести сайт

Необходимо перенести небольшой корпоративный сайт (флешовый) с хостинга nic.ru на хостинг one.com

Домен и аккаунт там есть, через ФТП тупо скопировал один в один, но у меня не получается запустить его там - не хватает знаний (на НИКе работает - там не хочет)