Перенести сайт

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Завершен2 заявки129 просмотров

Необходимо перенести небольшой корпоративный сайт (флешовый) с хостинга nic.ru на хостинг one.com

Домен и аккаунт там есть, через ФТП тупо скопировал один в один, но у меня не получается запустить его там - не хватает знаний (на НИКе работает - там не хочет)

15 лет назад
Big_Bear
Алексей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо! оперативно помог решить проблему
Задача поставлена и описана максимально внятно, оплата как договорились. Все замечательно.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад