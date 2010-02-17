Консульт: прикрутить домен к бесплатному хостингу

Привет,

нужно чтоб купленное доменнное имя работало с бесплатным хостингом байтхоста.

Пример

если на бесплатном работает: www.free2nddomain.byethost.com/menu/top5.htm

то и на платном та же информация должна быть что и тут www.free2nddomain.byethost.com/menu/top5.htm только в урле:

mydomainpaid.com/menu/top5.htm

то есть вариант с ифреймами отпадает точно.

а как по нормальному сделать?