Помощь в переезде с дедика на дедик.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен8 заявок231 просмотр

Нужно перенести сайты с одного сервера на другой.

Сделать на новом сервере DNS-поддержку для доменов, настроить, оптимизировать и т.п.

15 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Всё сделано профессионально оперативно и качественно. Респект:)
Легкое и непринужденное общение с заказчиком, своевременная и хорошая оплата, что еще нужно фрилансеру от заказчика для счастья? :) Все это присутствует у Романа. 10 баллов

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад