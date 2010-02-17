Рекомендации по хостингам

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт4 заявки186 просмотров

Нужны Белые -белые хостеры их список

0 обожаемый поисковиками

1 без (доров,спамеров,порно)

2 быстро индексируемый

3 навесить в тарифный план на хост 10 доменов,если безлимит-то хорошо

4 разумная цена среди конкурентов

5 поддержка разных систем дле,форумов,блогов

6 трафик желательно безлим

7 парковка

8 вменяемый саппорт (русик)

Подборка должна отвечать минимум 5 условиям

Сроки подборки и цена и КОЛИЧЕСТВО

15 лет назад
masterboy
Гоша 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров