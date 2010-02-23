Необходимо настроить VPS сервер. - выяснить, почему не всегда отправляется почта и сделать, чтобы отправлялась - настроить права скриптов - оптимизировать использование ресурсов - перенести сайты
Консультации Iptables гуру.
Требуются консультации по iptables.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Хостинг11 заявокЗакрыт15 лет назад
Перенести сайт http://www.tkany.trek.kiev.ua/ на хостинг http://mirohost.net По ходу подчистить сайт, подправить глюки какие найдутсяЗавершен15 лет назад
Привет, нужно чтоб купленное доменнное имя работало с бесплатным хостингом байтхоста. Пример если на бесплатном работает: www.free2nddomain.byethost.com/menu/top5.htm то и на платном та же ...Хостинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Заливка сайта , CMS Joomla!, на хостинг. Возможны еще мелкие настройки. Вознаграждение оговаривается.Хостинг14 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны Белые -белые хостеры их список 0 обожаемый поисковиками 1 без (доров,спамеров,порно) 2 быстро индексируемый 3 навесить в тарифный план на хост 10 доменов,если безлимит-то хорошо 4 разумная ...Хостинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно перенести сайты с одного сервера на другой. Сделать на новом сервере DNS-поддержку для доменов, настроить, оптимизировать и т.п.Завершен15 лет назад
Есть сайта на DLE с уже добавленными постами. Нужно перенести его на другой хостинг, чтобы сохранился добавленный контент. p.s. Указывайте цену и срок.Хостинг10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Был действующий интернет-магазин на основе ShopCMS. Не так давно аккаунт отключили якобы за рассылку спама. Дали возможность скачать бэкап магазина. Домен взял под свое управление. Необходимо: 1. Поставить магазин на новый хостинг. ...Хостинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт на wordpress. Отображается только главная страница. Для других страниц появляется ошибка 404 "Файл не найден". На предыдущем хостинге всё работало.Хостинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте Необходимо поменять хостера и домен для сайта на HTML (те перенести базу) Здесь пишем стоимость и срок. Расчет- по факту рабочего сайта.Завершен15 лет назад