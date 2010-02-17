Настроить VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт11 заявок210 просмотров

Необходимо настроить VPS сервер.

- выяснить, почему не всегда отправляется почта и сделать, чтобы отправлялась

- настроить права скриптов

- оптимизировать использование ресурсов

- перенести сайты

15 лет назад
BalTun
Илья 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров