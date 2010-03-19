Перенос сайта на хостинг

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Завершен5 заявок229 просмотров

Перенести сайт http://www.tkany.trek.kiev.ua/ на хостинг http://mirohost.net

По ходу подчистить сайт, подправить глюки какие найдутся

15 лет назад
trek-metro
59 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shewa
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Нормально сделал работу. Несложную, но быстро и аккуратно Рекомендую

Заявки фрилансеров

shewa
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад