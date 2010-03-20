Нужно организовать эти два приложения в связке, создав полноценный хостинг.
Перенести сайт на другой хостинг
Здравствуйте,
Есть полный бэкап сайта и базы, нужно быстро перенести его на другой хостинг.
Так чтобы все работало! )))
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