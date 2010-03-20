Перенести сайт на другой хостинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен12 заявок284 просмотра

Здравствуйте,

Есть полный бэкап сайта и базы, нужно быстро перенести его на другой хостинг.

Так чтобы все работало! )))

15 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все сделал как нужно и быстро! Доволен работой!
Приятный в работе заказчик. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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