Настройка электронной почты на сервере

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт10 заявок209 просмотров

Есть VPS хостинг, CentOS-5.4. Установлена панель администрирования isCP Omega 1.0.3-1. Не работает отправка почты на внешние почтовые ящики. Требуется настройка.

CentOSНастройка почты
15 лет назад
dolgicky
63 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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