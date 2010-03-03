Надо перенести сайт с одного сервера на другой.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт11 заявок270 просмотров

Надо перенести сайт с одного сервера на другой. Вполне возможны какие нибудь технические закавыки в переносе. Если вы чуствуете в себе силы и у вас есть возможности решать неожиданные технические проблемы то буду рад сотрудничеству.

15 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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