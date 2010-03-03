Организация пиринга\связности\прокси

Задача сделать так чтобы с Корбины\Билайна и желательно с любых других провайдеров связь с РТ-комм была с маленьким пингом (менее 100 мс), без потерь пакетов и коротким маршрутом.

Нужно для онлайн игр, конкретно raggame.ru

Сайт стоит у них и сервера на рт-комме

81.177.13.10 и 81.177.13.9 можно использовать для проверки маршрута.

Как именно это вы добьетесь не важно..

Насколько я знаю в Москве только Йота имеет пиринг с РТ-комм.

Как самый простой вариант - найти или создать прокси с пирингом.

Предлагайте примерные варианты, бюджеты. За качественную связь с рт-комм не я один но и многие готовы платить, возможна предоплата.