Доработка скрипта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок246 просмотров

Добрый день!

В скрипте партнерской программы нужно реализовать следующее:

1) Реализовать блокировку пользователя из админки

2) Реализовать функцию % системе (т.е какой то процент денег система забирает себе. Так называемый шейв)

16 лет назад
Bupyc
Павел 
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Робота выполнена быстро и качественно. Будем работать еще.
Хороший и понятный заказчик. Оплатил сразу.
oleksiychuk
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$15
1 день
Работа не выполнена. + угрозы пустить скрипт в паблик.

Заявки фрилансеров

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад
oleksiychuk
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад