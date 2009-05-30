Повесить сапу и поправить скрипт (самописный движок, по логам трабла с фтп кака я то. Месяц назад все нормально работало, с этого момента никаких извинений на сайте не было. Так что можно просто заменить файлы старыми)

пример лога

home/u95********/********.com/www/index.php on line 2

PHP Warning: ftp_put(temp_user_files/*****/therapy**/Larry_********_********.mp3) [