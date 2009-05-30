Нужен CMS на ASP.NET. С стандартными возможности. Возможность дописывать и увеличивать возможности. Желательно готовое решение. С уважением Лу. ICQ 562334603 Mail [email protected]
Работа над игровым проектом
Требуется программист для работы над игровым проектом со знанием php (очень желательно ООП, Zend Framework), javascript (jquery), html и css. Опыт работы обязателен. 20-40 тыс в месяц в зависимости от знаний и умения работать.
ICQ 388519914 и 134371521
Skype cetegus.spb
Телефон С-Пб 8 911 773 57 83 Алексей
9165407 Роман
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно доделать опрос. флэш выглядит так: окошко, сверху логотип и показатель сколько процентов опроса уже пройдено. затем сам вопрос и дальше по смыслу либо поле для ввода либо варианты ответа и внизу две кнопки ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Имеем флеш ролик нужно криптануть его код, что бы при декомпиле ролик не корректно раскладывался... В общем нужна программа или советы... У меня есть исходник и мне нужно что ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо дописать плагин e-Commerce для wordpress для работы с yandex.moneyВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется на уже сверстанный дизайн установить modx и к ней сделать надстройку для управления опциями по пополнению вебмани через смс. Все через смскоин. Аттестат и хостинг уже готовы. Оплата 2500р. и отзыв по результатам работы, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется создать движок информационно-развлекательного портала. Заявки с контактами, сроками и ценами - строго на [email protected]Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Необходима помощь специалиста по CS Cart CMS. Подробно объясню при общении. Знающему человеку работы(просто подсказать и объяснить мне) на 10-15 минут. Прошу обращаться ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно доработать скрипт прокрутки объявления, который находится в приложении. Что нужно сделать: 1) Сделать авто прокрутку текста через определенное время 2) Сделать авто прокрутку по горизонтали пока ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
На сайт (CMS-Jooomla) нужно сделать график изменения курса валют. Нужно чтобы было похоже на: http://www.google.com/finance?q=EURUSD или http://news.yandex.ru/Russia/quotes/1.html - Этот вариант предпочтительнее. Курсы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется составить xml карту сайта. Подробнее в приложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад