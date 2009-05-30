Работа над игровым проектом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок405 просмотров

Требуется программист для работы над игровым проектом со знанием php (очень желательно ООП, Zend Framework), javascript (jquery), html и css. Опыт работы обязателен. 20-40 тыс в месяц в зависимости от знаний и умения работать.

ICQ 388519914 и 134371521

Skype cetegus.spb

Телефон С-Пб 8 911 773 57 83 Алексей

9165407 Роман

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
16 лет назад
cetegus
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров