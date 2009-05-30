CMS на ASP.NET

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок274 просмотра

Нужен CMS на ASP.NET. С стандартными возможности. Возможность дописывать и увеличивать возможности. Желательно готовое решение. С уважением Лу.

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ASP.NET
16 лет назад
jodajoda
Lui Storm 
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров