1. Компонент бронирования - примерно как http://webformatique.com/reservation-manager-pro.html 2. Компонент мультисайтовости, то есть служит как единый сервер для занесения информации и вывода ее на нескольких сайтах. База недвижимости одна на множество сайтов.
Запись с микрофона/камеры через flash media server
Необходимо реализовать средствами флеша запись с вебкамеры/микрофона. На серверной стороне настроен сервер Red5.
После записи необходимо запросить ввод ряда данных (названия записи, имени отправителя и т.п. – 7-8 параметров), с последующей отправкой полученных данных на сервер. Софт должен включать в себя плеер, для просмотра/прослушивания только что записанного видео/звука.
Разработка дизайна так же необходима.
Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть реализована нами.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ бюджет указан. Срок – 4-5 дней.
Студентов с амбициями просим не беспокоить. Нужен аккуратный разработчик с опытом.
Если вы, неделю назад, уже отвечали на это предложение – прошу, повторите своё сообщение. Завтра постараюсь отписать всем, кто раньше уже согласился, но сообщений много и могу кого-то пропустить.
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