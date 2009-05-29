Запись с микрофона/камеры через flash media server

Необходимо реализовать средствами флеша запись с вебкамеры/микрофона. На серверной стороне настроен сервер Red5.

После записи необходимо запросить ввод ряда данных (названия записи, имени отправителя и т.п. – 7-8 параметров), с последующей отправкой полученных данных на сервер. Софт должен включать в себя плеер, для просмотра/прослушивания только что записанного видео/звука.

Разработка дизайна так же необходима.

Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть реализована нами.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ бюджет указан. Срок – 4-5 дней.

Студентов с амбициями просим не беспокоить. Нужен аккуратный разработчик с опытом.

Если вы, неделю назад, уже отвечали на это предложение – прошу, повторите своё сообщение. Завтра постараюсь отписать всем, кто раньше уже согласился, но сообщений много и могу кого-то пропустить.