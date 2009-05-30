Исправить ошибку в скрипте. Работ на 5 мин.

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки134 просмотра

Нужно исправить ошибку в скрипте (при довлении сообщения выходит ошибка). 100 р. Работ на 5 мин.

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Качественная работа! Скрипт работает как часы! Рекомендую другим ваши услуги!
Работаю с заказчиком не в первый раз. Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад