Учебная программа Словарь (Delphi, IIS, DHTML)

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Закрыт4 заявки251 просмотр

Учебная программа Словарь. Все данные в ТЗ. Срок - 5 дней. Ваши предложения цены в сообщениях.

Delphi
16 лет назад
warpc
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Gedda_Gabler
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$60
5 дней

Заявки фрилансеров

Gedda_Gabler
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад