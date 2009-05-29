Добрый День! .В двух словах: Нужен модуль с возможностью добавлять большое количество фотографий на сайт одновременно с созданием автоматически под каждую квартиру(под каждую квартиру есть папка ...
Написать сайт-базу данных(MySQL), мультисайтовость
Создать сайт-база данных соединенную с несколькими сайтами. Служит как единый сервер для занесения информации и вывода ее на нескольких сайтах. + Написать компонент недвижимости на JOOMLA ( или на Symfony)
Заявки фрилансеров
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