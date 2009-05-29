Разработать форму для Joomla

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Закрыт6 заявок174 просмотра

Нужно написать плагин, или модуль, суть которой такая:

1. В админке добавляю данные:

Украина---Трускавец----Курорт 1

Пример: http://restcrimea.com/resort/show/id/10/

Загружаю справа картинки, описываю их, как в примере.

Снизу заполняю таблицу, и ставлю где-то в глобальной переменной (для всех статей курсы валют).

Сохраняю, у меня получается по сути шаблон статьи.

Внизу должна быть функция комментировать (текст в пару строчек).

Рссмотрю варианты, и предложения, пишите в Аську.

Оплата через сайт фриланса.

Joomla
16 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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