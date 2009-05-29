Требуется установить биллинг-систему WHMCS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки229 просмотров

Мы разрабатываем сайт для хостинг компании.

Необходим специалист (можно команду), способный установить клиенту биллинг-систему: http://demo.whmcs.com/index.php

Основные задачи:

1. Установить систему (клиент будет активно учавствовать в настройке и отвечать на любые вопросы).

2. Привязать мой дизайн к админке (настраивается html-шаблонами).

структура остается та же

- меняется фон, заливки

- меняются шрифты и цвета на уровне цсс

- меняются иконки

3. Проконсультировать моего программиста по выводу хостинг пакетов на основном сайте, который будет на нашей системе управления

Просьба указать стоимость и срок.

HTML
16 лет назад
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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