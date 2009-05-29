Прикрутить форум к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Требуется прикрутить форум к существующему сайту.

Окончательной концепции пока нет - форум? блог? доска объявлений? "задать вопрос"? - предлагайте

Требования - простота интерфейса и простота модерирования пользователем.

Тема сайта - услуги психолога.

буду работать с киевлянами. оплата налом. предложения сюда - [email protected]

Олег

16 лет назад
dinao
55 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров