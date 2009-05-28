Редактировать flash исходник

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок218 просмотров

1. Заменить лого на logo.cdr

2. Поставиьть лого на центр кузова авто

3. Добавить две кнопки (action url) RUS ENG

4. Изменить кнопки меню

5. Удалить все звуки, поиск

6. Заменить телефоны

Всё сделать в двух вариантах для английской и русской версии

Файлы http://s-cc.ru/tz.rar

16 лет назад
internetage
Рыжиков 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров